Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Ramazan iftarları kapsamında, öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi.

Hitit Üniversitesince Meslek Yüksekokulları Kampüsünde beş gün boyunca öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi. Üniversite bünyesindeki 12 farklı birimdeki öğrenciler, iftar sofrasında buluştu.

Programlarda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeyi önemsediklerini ifade ederek “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mübarek Ramazan Ayı’nda öğrencilerimizle orucumuzu açıyoruz. Beş gün boyunca farklı birimlerden öğrencilerimizle iftarda buluştuk. Ramazan’ın manevi iklimini öğrencilerimizle hissediyoruz.” dedi.

Düzenlenen iftar programlarına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ile dekan ve müdürler ile birim yöneticileri katıldı.