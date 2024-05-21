Sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmak amacı ile organize edilen halı saha turnuvasının başladı.

Bu yıl Türk Sağlık İş Sendikası tarafından düzenlenen turnuvada 10 takım mücadele edecek.

2 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak turnuvanın ilk hafta maçları hafta sonu Kubatlar Halı Saha’da oynandı.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği ilk hafta maçları Çorum’un tanınmış isimlerinden Ersoy Aksoy yönetti. Turnuvanın ikinci hafta maçları 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

MERYEM KARAKOÇAK’INADI TURNUVAYA VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde eniştesi tarafından katledilen sağlık çalışanı Meryem Karakoçak’ın adı turnuvaya verildi.

Türk Sağlık İş Sendika Yönetimi, sağlık personellerinin moral motivasyonunu arttırmak ve çalışanlar arasındaki bağı pekiştirmek adına bu turnuvayı organize ettiklerini belirtirken, hayatını kaybeden Meryem Karakoçak’ın adını da bu turnuvada yaşatacaklarını söylediler.