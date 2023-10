Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi’nin evsahipliğinde ‘Olimpik Güreşin Geleceği’ paneli bugün başlıyor.

Hitit Üniversitesi ,Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 13 - 15 Ekim tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek olan programda, Olimpik Güreşin Geleceği (The Future Of Olympic Wrestling) paneli ve Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi (International Congress Of Science and Health in Wrestling Sports) bulunuyor.

Panelin açılış töreni bugün saat 11.30’da Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılacak. Saat 12.30’da sona erecek olan açılış töreninin ardından panelin ikinci bölümünde ise Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yaşar Doğu’nun oğlu Prof Dr. Gazanfer Doğu, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fekültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Dünya Şampiyonu Doç. Dr. Mehmet Özal. Avrupa ve Dünya Şampiyonu hemşehrimiz Nazmi Avluca, Dünya Şampiyonu Ercan Yıldız katılacak.

Panelin ikinci gününde ise program Armina Otel’de yapılacak. İki gün sürecek olan ‘Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi’ panelinde ise güreş, taekwondo, boks, judo, karate ve Kick boks branşları ile ilgili olarak Türkiye7den Emre Kocaoğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı panelde İran, Kazakistan, Amerika, Özbekistan, Hırvatisten ve Rusya’dan sekiz panalist ile birlikte Türkiye ve Dünya’dan çok sayıda Dr dinleyicinin katılması bekleniyor.