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Amatör Spor Haftası etkinlikleri arasında Floor Curling İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada ödüller sahiplerini buldu. Tevfik Kış Spor Salonu’nda 14 okuldan 40 sporcunun mücadele ettiği turnuva sonunda kızlarda Gazipaşa Ortaokulu birinciliği kazanırken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Buharaevler Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü Güzel Sanatlar Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Güzel Sanatlar Lisesi birincilik kupasını alırken Spor Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü Gazipaşa Ortaokulu ise dördüncülük ödüllerini aldı.

Karma takımlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu B takımı şampiyon olurken aynı okulun A takımı ise ikincilik kupasını aldı. Üçüncülük kupası ise Güzel Sanatlar Lisesi’nin oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.