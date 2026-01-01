Çorum'da Öğretmen Akademileri çerçevesinde yürütülen Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında "Hitit Uygarlığı ve Kültürel Özellikleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanpaşa Yazma Eserleri Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide eğitimci yazar Mehmet Öztürk, Hitit uygarlığını anlattı.

Hititlerin Anadolu'da yalnızca güçlü bir devlet yapısı kurmakla kalmadığını belirten Öztürk, "Aynı zamanda şehir planlaması, hukuk anlayışı ve kültürel birikimleriyle de günümüze ışık tutan önemli bir medeniyet olmuştur. Çorum ve çevresi, Hitit mirasının en güçlü şekilde hissedildiği coğrafyalardan biridir. Bu mirası doğru okuyup gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.