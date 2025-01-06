CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Çorum'un de içinde yer aldığı hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İhaleyi açık ve şeffaf yapın dedik. Bu ihalenin kime verileceği belli, şartnameler ona göre hazırlanıyor ama ne yazık ki Bakan kulağının üstüne yattı milletin parası iç edilirken uyudu" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Karasu, "86 milyon vatandaşımıza AKP iktidarının yapmış olduğu yolsuzluğu, hırsızlığı, yandaşlara akıttığı milyarlarca TL’yi, emekliden, asgari ücretliden çaldığı milyarlarca TL’yi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Karasu, hızlı trenle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bir ay önce Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli ihalesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Sayın Bakana sordum. Üç tane ihaleden bahsettim ve bu üç ihaleyi alacak firmaların isimlerini Plan ve Bütçe Komisyonu’n da Sayın Bakana söyledim. İhale tarihinden 40 gün önce firmaları açıkladım ve şartnameyi bakanlık bürokratlarının değil firmaların CEO’larının hazırladığını ifade ettim. Tabii Sayın Bakan bunların hiçbirine cevap vermedi. Cevabı nerede verdi? Delice-Çorum Hızlı Tren ihalesini yaparak cevabı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Yani bizim 40 gün önce açıklamış olduğumuz firmaya yılın son gününde ihaleyi verdi.

Bu ihaleyi açık ve şeffaf yapın dedik. Bu ihalenin kime verileceği belli, şartnameler ona göre hazırlanıyor ama ne yazık ki Bakan kulağının üstüne yattı milletin parası iç edilirken uyudu. Önce ihaleyi ertelediler ama yılın son gününde sessizce yaptılar. İki konsorsiyum girdi ihaleye ikisi de iktidara çok yakın firmalar. Biz onları yapıp işletip servetlerine servet kattıklarını zaten biliyoruz. İhaleyi Yapı Merkezi ile Çelikler Holding’in firması YSE ortak girişimi firması 75 milyar lira ile aldı. Bu fiyatlar yeter mi onlara yetmez. Yılın son gününde yaptıklarından dolayı ihaleyi 2 gün bekleyemediler. Yılın son gününde ihaleyi gerçekleştirdiler. Bir gün sonra fiyat farkı oluşuyordu ve 7 milyar TL daha kaynak aktardılar. 2 gün beklemiş olsalardı devlet en azından 7 milyar TL kazanca uğramış olacaktı. Ama dediğimiz gibi bu danışıklı dövüşlü ihaleyi kılıfına uydurdular. Şirket, kasasından hiç para çıkmadan 7 milyar TL’de para almış oldu. Bu ihaleyle ilgili suç duyurusunu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa bu ihalenin iptal edilmesi lazım.

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘CHP bizi yolsuzlukla itham etti’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı biz sizi yolsuzlukla itham etmiyoruz, siz bu ülkede yolsuzluğun kaynağısınız, baş sorumlususunuz. Biz ne demir yoluna ne kara yoluna ne de hava yoluna karşıyız. Yıllardır aldattığınız Çorumlu, Amasyalı, Samsunlu hemşerilerimiz bu ihalenin ne zaman biteceğini merak ediyorlar. Sürecin ne zaman tamamlanacağını merak ediyorlar. Sadece şu anda bir bölümünün ihalesi yapıldı, 120 kilometrelik yerin ihalesini gerçekleştirdiniz. 10 yıllık bir süreden bahsediliyor. Şu anda bitiremediğiniz İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi, Bursa-Osmangazi Hızlı Tren Projeleri yıllardır sürüyor. Hala bitiremediniz. Ne zaman bitireceğinizi sizler de bilmiyorsunuz. Bakın biz Çorumlu, Amasyalı, Samsunlu hemşerilerimize bu yolsuzluğu, hırsızlığı her seferinde anlatacağız. Sadece onlara değil 81 ilde anlatacağız. 922 ilçede anlatacağız. 86 milyon vatandaşımıza AKP iktidarının yapmış olduğu yolsuzluğu, hırsızlığı, yandaşlara akıttığı milyarlarca TL’yi, emekliden, asgari ücretliden çaldığı milyarlarca TL’yi anlatmaya devam edeceğiz."