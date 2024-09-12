Türkiye Buluşmaları kapsamında Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, demiryoluna ilişkin sorulan sorular üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Elitaş, Bakan Uraloğlu’na Çorum’da olduğunu ve Çorumluların Demiryolu Projesini merak ettiğini belirterek son durumunu sordu.

Bakan Uraloğlu da “Orda geçmişte bir aksaklık oldu İl Başkanımız da biliyor. O aksaklığı düzelttik. Cumhurbaşkanımızdan oluru aldık, Cumhurbaşkanımız müsade etti süreci bu sene sonu olmadan İnşallah ihalesini yapacağız" şeklinde açıklamalarda bulunarak ihale müjdesini verdi.