Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek hızlı tren ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çorum’a hızlı tren gelmesine karşı olmadıklarını, yalana ve talana karşı olduklarını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Kırıkkale (Delice) – Çorum hızlı tren hattı altı kat fazlasına ihale edildi. Milletimiz altı kat dolandırılıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bizzat görüştüm ve sözünü aldım. Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren hattını minimum maliyetle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacağız. Çorum bizim iktidarımızda hızlı trenle buluşacak. Seçim beyannamemize de koyduğumuz Mersin-Samsun ve Trabzon limanını birbirine bağlayacak ve Anadolu’yu kalkındıracak yük treni taşımacılığını bizim iktidarımızda hayata geçireceğiz. Bunu takip etmek ve hayata geçirilmesini sağlamak benim namus borcum” dedi.

Çorum’a gelecek hızlı tren hattının ihalesini ihaleden 40 gün önce duyurduklarını ve Ulaştırma Bakanı’nı uyardıklarını kaydeden Mehmet Tahtasız, hızlı tren ihalesinin tam da 40 gün önce açıkladıkları firmalara ve açıkladıkları fiyata verildiğini söyledi.

İki firmadan oluşan konsorsiyuma yılın son gününde 75 milyar 352 milyon liraya ihale edilen Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren hattının üç aşamalı olduğunu bu paraya tek hat değil Kırıkkale’den Samsun’a uzanacak tüm hattın yapılabileceğini dile getiren Tahtasız, şunları söyledi:

“Bu projenin ikinci etabı Çorum-Merzifon, üçüncü etabı Merzifon-Samsun olacak. Yani, bundan sonra da ihaleler yapılacak. İhalenin verildiği 75 milyar 352 milyon liraya Kırıkkale (Delice) – Çorum hattı ile birlikte Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun etabını da yapmak mümkün. Ama AKP bu paraya sadece Kırıkkale-Çorum hattını yaptırmak istiyor. Üstelik proje ihale edildikten sonra 10 yıl boyunca yapım zorunluluğu da getirmiyor. Hem devletin kasası hortumlanacak hem de Çorumlular hızlı tren için 10 yıl daha bekleyecek. Bir Çorumlu olarak bu projenin hayata geçirilmesini en çok isteyenlerden biriyim. Ancak gelin görün ki; yalan ve talan iktidarı AKP’nin ağzının içi yalan ve iftira dolu sermayenin avukatı Çorum Milletvekili utanmadan çıktı bizim projeye karşı olduğumuzu söyledi. Bu AKP’nin kuyruklu yalanlarından biridir. Aynı Çorum’a Acemi Birliği gelecek diye 2018 yılında konuştuğu yalan gibi, 2024’te açılacak dedikleri Kırkdilim tüneli gibi bizim hızlı treni istemediğimiz de kuyruklu yalandır. Bu halka cambaza bak diyerek, devletin kasasını hortumlamaktır. Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının bu paraya yapılması kabul edilirse bu ülkenin kasasından 40 milyar TL yandaşlara aktarılacak. Partimiz ve ben projeye değil, sadece Delice-Çorum demiryolu yapımı için harcanacak parayla, Samsun’a kadar demiryolu yapılabilecekken, o paranın sadece Delice-Çorum arasında harcanmasına karşı çıkıyoruz. Bu vurgunu durdurun, ihaleyi açık usulde şeffaf şekilde yapın diyoruz.”

Çorum’un tam 100 yıldır demiryolu beklediğini ve son 8 yıldır da hızlı tren vaadiyle kandırıldığını kaydeden Milletvekili Tahtasız, “İhracatta ülke genelinde 11’inci, bölgesinde 1’nci olan Çorum için hızlı tren ve Anadolu’nun kalkınma projesi olarak gördüğümüz Mersin Limanı’ndan başlayıp Çorum’u da kapsayan, Samsun ve Trabzon’a uzanacak demiryolu hattı anasının ak sütü gibi helaldir. Ancak birileri bu ak süte kara çalmaya, helale haram katmaya çalışıyor. Bir kilometre demiryolunun maliyeti 627 milyon lira. Benzer demiryollarından altı kat fazla. Şirketin adı belli, aldığı para belli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilan ediyoruz, ‘Altı kat dolandırılıyor millet’ diyoruz. AKP’nin Çorum Milletvekili ve Cumhurbaşkanı da diyor ki ‘Siz tren yoluna niye karşısınız?’ Biz bu iktidarın devleti soymasına karşıyız. Biz devletin hazinesinin 3-5 şirket tarafından hortumlanmasına karşıyız. 9 yıldır bitirilmeyen Kırkdilim Tüneli’nde olduğu gibi, 22 yıl önce temeli atılan ancak çürümeye terk edilen havaalanında olduğu gibi bu ülkenin parasının heba edilmesine karşıyız. Hızlı trene evet, ranta ve talana hayır diyoruz. Biz bu yalan ve talan iktidarına karşıyız” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bizzat görüştüğünü ve Çorum hızlı tren hattının CHP’nin iktidarında minimum maliyetle yapılacağının sözünü aldığını söyledi.

CHP iktidarında hem Çorum’un hızlı trene kavuşacağını hem de Mersin Limanı’ndan başlayıp Çorum’u da içine alan Samsun ve Trabzon limanlarına kadar uzanan demiryolunun hayata geçirileceğini vurgulayan Tahtasız, bu iki önemli projenin hayata geçirilmesi için takipçisi olacağını belirtti. Mehmet Tahtasız, sözlerini, “Bu projeleri takip etmek ve hayata geçirilmesini sağlamak benim namus borcum” şeklinde tamamladı.