Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Sinan Demir, hobi bahçelerine yapılan evlerin yıkılacak olmasına tepki gösterdi.

Sinan Demir, yüzlerce hobi bahçesinin yıkım kararının uygulanacak olmasını meclise taşıyacaklarını belirtti.

Demir, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Şimdi insana sormazlar mı yapılırken abone verilirken aklınız neredeydi diye? Seçim zamanı neden dile getirmediniz bu konuyu? İnsanlardan oy almak için mi sustunuz? Nerede sizin gönül belediyeciliği? Gönül belediyeciliğinde yıkmak değil gönüller yapmak vardır. Bu önemli konu. İnsanlar o kadar masraf etti ve varını yoğunu döktü gideceğim bir yer olsun diye. Bu sorunu çözmek ve resmiyete kavuşturmak yerine yıkmak için mücadele ediliyor. Yıkmak çok basit. Hani aşkla çalışırdık aşk mı bitti yoksa farklı planlar mı var? Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka konunun takipçisi olacağız” dedi.