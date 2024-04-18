Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adanaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Özbalta, taraftarlardan destek isteyerek;

"Takımların bir kısmının sezonun play-off bandının birk ısmında alt gruptan kurtulup yukarı doğruivmelenme gayreti içerisinde olduğu bir evredeyiz.

Oynayacağımız müsabaka bu anlamda her iki takıma çısından önemli.

Adanaspor, hem oyuncu grubuyla hem de tecrübeli bir çalıştırıcıya sahip olmaları açısından son derececiddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir ekip.

Oyuncularımız bu durumun farkında ve bugüne kadar gösterdikleri zihinsel dayanıklılığı daha disiplinli ve coşkulu bir şekilde sahaya yansıtacaklar.

Taraftarlarımız bize her zaman olduğu gibi koşulsuz kabul ve destek ile yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.