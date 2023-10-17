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HARUN AKKAYA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, bugün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Şube Başkan Yardımcısı Metin Lale ve işyeri temsilcisi Yaşar Demirer ile gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Tuygun Hoşnut, 22 Ekim Pazar günü saat 11.00’de 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını yapacaklarını ifade etti.

Hoşnut, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapacakları kongreye tüm üyelerini davet ettiklerini söyledi.