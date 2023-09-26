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MURAT KARASU

Hitit Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Çorumlu yazar Hülya Koç’un “Harflerin Sen Hali” kitabı okuyucusuyla buluştu.

Kitabı hakkında bilgi veren Hülya Koç, eserinde genel olarak aforizma tarzı yazılarını kullanmanın yanı sıra bir takım öykü, anı, kurgu, şiir, Kudüs, Srebrenitsa soykırımı gibi unutturulmaması gereken tarihi konulara de yer verdiğini belirterek, “Kaleme almış olduğum ilk kitabın son sayfasındasın, daha yolun çok başında, acemi bir çaylak olduğumun farkındayım ve zaman ne gösterir bilemem. Akademik çalışmalar kadar bilgece, edebi eserler kadar özgün olmasa dahi birbirimize anlamca değer kattığımıza inanıyorum” dedi.

Hülya Koç, okurların kitabını pembevagonlar.com, kitapyurdu.com, kitapaloku.com, kureselkitap.com ve kitapavrupa.com adresinden temin edebileceklerini söyledi.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Koç, Mavi Kuş TV’de program sunuculuğu ve çeşitli gazete, kültür sanat ve dergilerde de köşe yazarlığı yapmakta.