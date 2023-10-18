Sungurlu’da otomobil kamyona çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçtan sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu-Çorum yolu Alaca kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 07 BLP 518 plakalı otomobil, 19 ABE 639 plakalı kamyona çarpıp takla attı.
Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.