Otomobil reklam tabelasına çarptı Otomobil reklam tabelasına çarptı

Sungurlu’da otomobil kamyona çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçtan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Fotoğraf açıklaması yok.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu-Çorum yolu Alaca kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 07 BLP 518 plakalı otomobil, 19 ABE 639 plakalı kamyona çarpıp takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir araba görseli olabilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.