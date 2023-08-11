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Çorum'da bir şahıs husumetli olduğu vatandaşı çağırıp çatıdan tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çorum il merkezi Bahçelievler Mahallesi 7. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. isimli şahıs husumetlisi olduğu M.B.'yi telefonla arayarak yanına çağırdı. M.B.’nin sokağa geldiği sırada bir evin çatısına çıkan İ.K., pompalı tüfek ile ateş açtı.

Silah seslerinin üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. İpeklievler 21. Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye pompalı tüfeği atarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.