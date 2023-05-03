Çorum Belediyesi, Hüyük Caddesi’nde de yol yenileme çalışmalarını başlattı.

Çorum Belediyesi şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hüyük Caddesi’nde yol yenileme çalışması başlattı.

Gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa büyük bir gayretle Çorum Belediyesi olarak o ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz.” dedi.

Çorum halkının konforlu yollarla buluşturmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Hüyük Caddemizi yeniliyoruz. Kazı çalışmalarına başladığımız caddemizin dolgu ve mekanik seriminin ardından asfaltını atacağız. Mahalle sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı