İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı hayırseverlerin destekleri ile yükselmeye devam ediyor.

Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Huzurevi sakinlerinden hayırsever Abdullah Kaynak, Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı için 20 bin lira bağışta bulundu.

Müftülüğe giderek bağışta bulunan hayırsever Kaynak’a bağış makbuzunu teslim eden İl Müftü Vekili Yasin Baykal, “Kur’an kursumuz için vakfımıza yapmış olduğu maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Abdullah Bey'e canı gönülden teşekkür ediyoruz, yardımlarının Cenab-ı Hak katında makbul olmasını niyaz ederim” dedi.

Makbuz takdiminde Huzurevi Müdür Yardımcısı Ali İhsan İnceyılmaz, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Adem Aygül, Şube Müdürü H. Osman Turan, Erdal Bulut, Ali Şen ve TDV Çorum Şubesi personeli Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.