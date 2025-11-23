Çorum’da uzun yıllar Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan İbrahim Yıldız’ın yeğeni Nazım Can Güner, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Pınar G. İse ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)