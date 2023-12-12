Bir okur sordu: / Hocam, nereden buluyorsun bunları, diye / Dedim: yaşadıklarımdan, gördüklerimden bana geliyor hediye

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Anne yok, baba yok, kardeş ise kayıp / Hadi bu vahşete Avrupa sessiz kaldı / Ama zengin Müslümanlara çok ayıp / Ellerini taşın altına koymalı, ne yapıp yapıp / Yoksa huzuru mahşerde hesap sorulur / Her birinin yakasına tek tek yapışılıp

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Oynamaya dur hele bir yerinden / Mümkün değildir artık geri dönmen / Elinde bir valizin bile olmaz / Bir oraya bir buraya giderken / Ve bir sabah duyulur salan erkenden / İki damla gözyaşı dökülür sevenlerinden / Ya sevmeyenlerinden, / Onlar ne der artık bilemem, sen giderken

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Niyet eder insan, bugün der yarın der / Niyet devam ederken hep çıkar engel / Art niyet aranırsa bunda, seni üzer / Sende dökersin içini birer birer

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Meğer bir hiç imiş bir gün hiç olmak

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Hey sen, / Belli olur ney/sen / Seni hiç bilmem yalnız ben yine ben

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Bazen ömrünü verir insan / Bazen de ömrünü verdiklerinin bir kelimesine erir insan

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Yaşamak bir yol ise yürüyorum kendimce / Üzülüyorum, emsallerden gideni görünce / Lakin çaresiziz ve boynumuz kıldan ince / Gidiyor insanoğlu, bir bir vakti saati gelince

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Biliyorum, dünden bugüne sen benim gölgem gibisin / Acep şimdi iğneli ne yazacak, diye hep beklersin / İyiye pek yorma adetin yok amma kötüye süpersin / Durmak yok hadi devam, sana kolay gelsin

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Uyandığımda bir sabah, bakınca penceremden / Beyaza bürünmüş olsa dağ taş koca şehir / Kir pas ne varsa alıp götürse toprağın altına / Zalimlerin zulmü bitse, masumlar ağlamasa / Sonra filizlense yeniden, çürüyen tohumlar / Kimse cesaret edemese kötülük yapmağa / O zaman değer bu dünya gerçekten yaşamağa

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TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak ve Depremle Yaşamak kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.

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TAZİYE: Osmancık Seki Köyünden amcaoğlum Şevket Odabaşı'nın Hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendim. Rabbim taksiratını affeylesin. Mekanını Cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum.

Emsal yaşıtımdı. Aile boyu hayatı dağlarda çobanlık yaparak geçti. Her gördüğünde yüzü güler ve ''Amcaoğlu seninle Sekiye gidelim. Dağları gezdireyim. Bir gör ne hale gelmiş. Sen memursun unutmuşundur. Sana mangal yakayım…'' derdi. Vesselam yukarıda ifade ettiğim gibi ''Emsallerde gidiyor birer birer. Biz ne zaman gideceğiz, şimdilik belli değil bilader'' rabbim hayırlı ömürler ve hayırlı gidişler nasip eylesin, cümlemize.