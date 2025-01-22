Çorum İl Hakem Kurulu sporcu velisinin iddialarına yalanlama. Geçtiğimiz hafta sonu U 15 ligi maçı sonrasında bir sporcu velisinin çocuğunun hakem tarafından darp edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İl Hakem Kurulu ‘Maçta bir çok görüntü çekerek paylaşanlardan bu görüntüleri de paylaşmaları aksi takdirde hakemimiz yasal haklarını kullanacaktır’ denildi.

İl Hakem Kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verildi ‘Bugün bir sporcu velisinin hafta sonu oynanan U-15 müsabakası sonrasında hakemimizin bir sporcuyu darp ettiği şeklinde yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla karşılamaktayız. Yaşandığını iddia ettiği darp olayını kesinlikle kabul etmiyoruz.

Müsabakada yaşanan bir pozisyonun ardından takım sorumlusu takımını sahadan çekmiştir. Hakemimiz saha içerisinde bekleyerek takımın maça devam etmesini beklemiştir. Takım sahadan çekilmede ısrarlı olunca hakemimiz müsabakayı 45. dakikada tatil etmiştir. Her iki takım oyuncuları da sahayı terk ederken darp edildiği iddia edilen oyuncu hakemimizin yanına gelerek kendisini itmiştir.

Hakemimiz sporcuya ‘bu yaptığın kırmızı kartı gerektirecek bir hareket şimdi sakinleş ve sahadan çık seni oyundan ihraç etmeyeceğim’ diyerek oyuncuyu uyarmıştır. Hakemimizin bu yaklaşımı müsabaka bittikten hakemler soyunma odasına gittikten sonra sporcu darp edildi olarak lanse edilmiştir. Bu tutarsız davranışı takımın sahadan çekilmesine kılıf aranması olarak yorumlamaktayız ve hakemimize iftira olarak atılan bu iddiayı kesin bir dille reddediyoruz.

Ayrıca, o esnada hakemlerimizin yanında bulunan saha komiseri ve sağlık personelleri de iddia edilen olayın kesinlikle yaşanmadığını beyan etmektedirler. Durum bu şekildeyken sahadan çekildikleri pozisyon ve kırmızı kartın gösterildiği videoları paylaşanlar hemen akabinde iddia ettikleri darp olayının da görüntülerini tüm kamuoyu ile paylaşıp iddialarını ispat etmelerini bekliyoruz. İspat edilmemesi halinde hakemimizin yasal haklarını kullanacağını belirtmek isteriz.

Müsabakayı yöneten hakemimiz karşısındaki kişilere nasıl davranacağını iyi bilen, futbol camiasında ve sosyal hayatın da örnek bir kişiliği olan ailesi babasıdır. Hakem camiasında bulunan tüm hakem ve gözlemcilerimiz bir sporcuya, teknik ekibe veya müsabakada görev yapanlara nasıl davranacakları konusunda gerekli donanıma sahiplerdir. Müsabaka süresince hakemler yanlış kararlar verebilirler. Bu kararlarda art niyet aranmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Her ay Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile tüm hakemlerimizin gelişmesi için çaba sarf edilmektedir. Hakemlerimiz klasman, il, aday hakemi fark etmeksizin İl Hakem Kurulumuz tarafından müsabakalara titizlikle atamaları yapılmaktadır. Spor camiasından beklentimiz bu büyük camiaya iftira, iddia ve buna benzer davranışlarla zarar vermeye çalışmak yerine iyi birey, iyi sporcu yetişmesine hep birlikte destek verilmesidir’.