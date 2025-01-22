Masa Tenisi Süper Lig ilk devrenin son maçları hafta sonunda İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksinde yapıldı.

Bu etap sonunda Çorum Belediyespor erkek ve kadın takımları play-off, Spor İhtisas kadın takımı ise klasman grubunda mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorum Belediyespor Ayça Ayşe Şenyuva, Elizan Başar, Ezel Arslan ve Zeynep Karaca’dan oluşan takımı ile ilk maçında Batman Petrolspor’u ikinci maçında Ankara Masa Der’i son maçında ise Trabzonspor’u 3-1 yenerek son etabı üçte üç galibiyet ile tamamladı.

Çorum Spor İhtisas takımı Arnisa Şeker, Beren Su Zer, Derya Bilgili, Elif Su Erkoçak, Eylül Ece Beçer, Öykü Dedniz Erkoç, Sedef Kuşgöz ve Yağmur Yeşil’den oluşan kadrosu ile Kayseri Kocasinan Belediyespor ve Batman Belediyespor’u 3-1 yenerken Ankara Masater takımına ise 3-1 yenildi.

Kadınlar Süper Lig 1. yarı maçları sonunda Nevşehir Kap-Off takımı 36 puanla lider Fenerbahçe A takımı 35 puanla ikinci Tigemspor 34 puanla üçüncü Çiltar MTSK A takımı 33 puanla dördüncü Merit Grup Mardin A takımı 31 puanla beşinci İstanbul BBSK A takımı 29 puanla yedinci olurken Çorum Belediyespor takımı ise 28 puan ve averajla sekizinci olarak play-off oynamaya hak kazandı.

Çorum Spor ihtisas takımı ise ilk yarıyı 18 maçta altı galibiyet 12 mağlubiyet ve 24 puanla 13. sırada tamamladı. Üçlü averaj sonunda ilk sekize giremeyen Trabzonspor ve Bupiliç Spor ile birlikte Elazığ Belediye Spor, Samsun Maarif Koleji Mezunları, Çorum Spor İhtisas, Çukurova Üniversitesi, Ispartes, Masa-der, Antalya Spor, Kocasinan Belediye Spor ve Batman Belediye Spor ise Klasman grubunu oluşturacak. Bu 11 takım Kadınlar Süper Ligi ikinci devresinde tek devre lig usulü olarak karşılaşacaklar. Takımlar ilk devre aralarında oynadıkları maçlardan elde ettikleri puanları Klasman Grubuna taşıyabilecek.

Ali Afşin Gül, Arda Kekillioğlu, Azan Engin, Metin Bekar ve Afshin Noroozi’den oluşan takımı ile mücadele eden Çorum Belediyespor erkek takımı son etapta ilk maçında Adana Çiltar MTSK takımına 3-1, yenildi. İkinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi takımını 3-2 yenerken son maçında ise Antalyaspor’uu 3-1 yendi.

Toplam 18 takımın katıldığı Erkekler Süper Liginde, Fenerbahçe Spor Kulübü oynadığı 17 maçta 16 galibiyet elde ederek ilk devreyi lider tamamladı. A

dana ekibi Çiltar MTSK 15 galibiyetle ikinci, aralarında oynanan maçı 3-2 kazanarak ikili averajla üstünlük sağlayan Beyoğlu Spor üçüncü, Beşiktaş JK 4.sırayı aldı.

İstanbul BBSK 13 galibiyetle 5., Çorum Belediye Spor 12 galibiyetle 6., Spin Sport 11 galibiyetle 7.sırayı aldı.

8.sırayı alarak Play-off grubunu tamamlayacak son takım ikili averajla belirlendi.

Bupiliç Spor'u 3-1 yenmiş olan Lefke Avrupa Üniversitesi 8.sırayı aldı.

Bu sekiz takım Erkekler Süper Ligi ikinci devresinde tek devre lig usulü olarak karşılaşacaklar. Takımlar ilk devre aralarında oynadıkları maçlardan elde ettikleri puanları Play-off Grubuna taşıyabilecek.