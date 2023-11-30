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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘Piyasa Düzenleyici Aktör’ başlığı altındaki projesini kamuoyu ile paylaştı.

‘BELEDİYE SEKTÖRDE PİYASA DENGELEYİCİ AKTÖR OLMAKTAN KAÇINMAYACAK’

‘Piyasa Düzenleyici Aktör’ projesi kapsamında Fore kazık, Jetgrouting, CFA makinaları alacağını aktaran Hüseyin Çalışkan, “Esas olan serbest piyasa faaliyetinin aktif olarak devam etmesi ve dengesidir. Ancak dengenin bozulduğu, ulaşılabilirliğin azaldığı ve ekonomik olarak yatırımcı açısından katlanabilirlik ölçütünün artması dolayısıyla yatırımın yapılamadığı durumlarda, belediye sektörde piyasa dengeleyici aktör olmaktan kaçınmayacak ve ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet verecektir” dedi.

‘İHTİYAÇ DUYULAN ALETLERİ ALIP, SERBEST PİYASAYA HİZMET VERECEĞİZ’

İnşaat sektöründe ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerin şehirde bulunmamasından dolayı, inşaat sektörünün zaman ve maddi kayıplarına çözüm olmak adına, ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerin belediye tarafından alınarak, serbest piyasaya hizmet vereceğini ifade eden Çalışkan, “Bu bakış açısıyla eğer, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı ve devamında da Çorum Belediye Başkanı olduğum taktirde, 31 Mart 2024 tarihine kadar, ilgili teknik meslek mensupları veya yatırımcılarımız tarafından alınmaz ise belediye olarak Fore Kazık Makinası, Jetgrouting Makinası ve CFA Makinası satın alacağım ve ilimiz ile ilçelerimize uygun ücret karşılığı hizmet vereceğim” diye konuştu.

‘MESLEK EDİNDİRME KURSLARI AÇILACAK’

Çeşitli sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyacına da dikkat çeken Çalışkan, meslek edindirme kursları açacağı vaadinde bulunarak, bu projesiyle ilgili de şu detayları paylaştı:

“Özellikle gençlerimizin, liseden sonra eğitimine devam etmemesi durumunda, bir meslek sahibi olması yönünde piyasa şartlarında imkân ve eğitim merkezleri mevcut olsa da, piyasa ihtiyacını karşılamada bazı açılardan yeterli olmamakta, piyasada ihtiyaç olan alanların yeterince fizibilitesi yapılmadığı, ihtiyaç sayısı ve ekonomik getirisi konusunda yeterince bilgilendirme de yapılmadığı için, teşvik edici olmamaktadır.

Bu nedenle, öncelikle piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleki alanlar ile ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin asgari standartlarının, sayılarının ve aylık ekonomik getirilerinin belirlenmesi çalışması yapılacaktır.

Devamında ise, gerek bir meslek edinmek isteyen gençlerimiz için, gerekse de mesleki alanında bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen gençlerimiz ve orta yaşlılarımız için, belediyemizle üniversitemiz ve odalarımızın işbirliğinde, kalifiye eleman ihtiyacı duyan sektörlerin ustabaşılarının öğretici olarak katılımıyla, çeşitli alanlarda hızlandırılmış meslek edindirme kursları açılacaktır.”