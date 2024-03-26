Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart kullanan 5 bin 321 aileye bayram öncesi 4 Milyon 256 bin 800 TL’lik yardımda bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan 5 bin 321 kişiye, her bireye 800 TL olmak üzere toplam 4.256.800 TL ödeme yapıldığını açıkladı.



'Hem ihtiyaç sahibi hem de yerel esnaf faydalanacak'

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal destek kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, sosyal destek kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki 86 yerel marketten alışveriş yapabildiklerini hatırlatarak, bayram öncesi yapılan bu ödemenin yerel esnafa da önemli bir katkı sunmuş olacağını ifade etti.