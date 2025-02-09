Konya'nın Ahırlı ilçesinde saat 21.00 sıralarında feci bir olay yaşandı. İki aile arasında çıkan tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Ağır yaralanan Arda K. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Adem E. (55), Serkan K. (19) ve Ömer E. (14) ise Konya ve Seydişehir’deki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki Arda K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.