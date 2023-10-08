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İzmir'de farklı tarihlerde biri kadın iki kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emine Metin'in 12 Şubat'ta öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli F.A'nın (46), Necip Gümüştaş'ın Karşıyaka ilçesinin kırsal bölgesinde 2 Ağustos'ta tabancayla öldürülmesi olayının da faili olduğunu belirledi.

İki cinayetten de aranan şüpheli F.A, Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

F.A'nın yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çobanlık yapan Emine Metin, 12 Şubat'ta Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nin kırsal bölgesinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Cinayetin faili olduğu öne sürülen F.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.