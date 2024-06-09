Korkunç olay, Sivas'ın Gürün’e bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti.

Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun ve 12 kuzu telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

140 HAYVAN ÖLDÜ

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında ise yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.