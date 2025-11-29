Kulüplü Genç Kızlar Voleybol’da üst üste sekizinci şampiyonluğu kazanan Osmancık Belediyespor’un başarılı antrenörü Ümit Gökgöz iki maçla şampiyon olduklarını bunun sporcuların gelişimi ve ilimizi üst gruplarda temsil etmek için son derece olumsuz bir durum olduğunu söyledi.

Gökgöz ya takım sayısının artması yada maçların diğer illerde olduğu gibi çift devreli yapılması gerektiğni söyledi.

Gökgöz final maçının ardından yaptığı paylaşımda üst üste 8. Şampiyonluğumuzu kazandıklarını belirterek ‘Rakibimizin iyi oyunu ve direnci bizi çok zorlasa da maçı kazanmayı başaran kızlarımızı kutluyoruz. Rakibimiz Çorum Voleybol a ve sporcularımıza herkese çok iyi bir maç izlettikleri için teşekkür ederiz.

Tüm bu güzelliklerin yanında şunu da söylemeden geçmeyelim. İlimiz Voleybolda 3 kadın 1 erkek olmak üzere 4 profesyonel takım ile liglerde temsil ediliyor. A takımın bir alt kategorisi olan Genç kızlarda il birinciliği müsabakalarında sadece 2 maç oynayarak şampiyon olduk. Grupta 1 maç oynadık diğer rakibimiz turnuvadan çekildi.

Yarı final maçında yine rakibimiz gelmedi ve direk finale çıktık. iki maçta final oynayıp şampiyon olmak Çorum Voleybolu adına çok üzüntü verici bir durum. Tüm iller bu turnuvaları çift devreli lig statüsüne göre yapıyor. Biz yıllardır çok az sayıda maç ile şampiyon belirliyoruz. İnşallah seneye daha çok takım daha çok maç yaparak bu turnuvalar düzenlenir. Son olarak hem lig maçlarımızda hemde altyapı maçlarınızda her daim yanımızda olan dün gecede Final maçında kızlarımızı tribünlerden destekleyen şampiyonluk kupasını takımımıza veren Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör'e çok teşekkür ederiz. Böyle sporu seven ve destek veren bir Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımızın bu desteğine karşılık bize düşen çok daha fazla çalışarak daha büyük başarılar elde etmek olacak’ dedi.