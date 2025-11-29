Kulüplü Genç Kadınlar Voleybol’da Osmancık Belediyespor geleneği bozmadı.

Osmancık Sultanları genç kadınlarda üst üste sekizinci şampiyonluğu kazandılar.

Altı takımın iki grupta mücadele ettiği genç kadınlar voleybol il birinciliğinde bir takımın çekilmesi ile A grubunda bir maç oynanırken B grubunda ise takımlar ikişer maç yaptı.

A grubundan birinci olarak çokan Osmancık belediyespor yarı finalde rakibi Sungurlu Belediyespor’un erkekler 1. lig maçı ile çakışması nedeni ile maça çıkmadı ve Osmancık takımı bu turuda maç yapmadan tek maçla finale çıktı.

B grubunda ise Çorum Voleybol iki maçınıda kazanarak birinci çıkarken Sungurlu ise ikinci olarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Osmancık rakibi gelmeyince direk finalist oldu. Çorum Voleybol ise Arenaspor’u yenerek finale yükselen ikinci takım oldu. Final maçına iyi başlayan Çorum Voleybol ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

Sonraki üç sette büyük çekişmeye sahne oldu.

Bu kategoride son yedi yılda şampiyonluğu kazanan Osmancık Belediyespor bu setlerde tecrübesi ile rakibine üstünlük kurdu ve iki saat süren maçı 3-1 alarak üst üste sekizinci kez genç kadınlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı.