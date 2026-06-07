Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) arasında yürütülen iş birliği kapsamında uygulanan Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı’nda Çorum’dan iki okul ödüle layık görüldü.

İki yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Osmancık Şehit Mustafa Ayna Anaokulu ile Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleriyle Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

Yeşil Bayrak ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle okul temsilcilerine teslim edildi. Böylece iki okul, Çorum’u uluslararası düzeyde temsil eden eğitim kurumları arasında yer aldı.

Program kapsamında okullarda geri dönüşüm, atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu gibi konularda çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla yürütülen faaliyetler sonucunda elde edilen başarı, çevre eğitimi alanındaki çalışmaların önemli bir göstergesi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarıda emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tebrik edildi.