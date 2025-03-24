Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Duriye K. yönetimindeki 06 ZUS 90 plakalı otomobil, Murat K. idaresindeki 19ADA561 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 ZUS 90 plakalı araçta bulunan Zeynep K. ile Murat K. yönetimindeki otomobilde bulunan Hüseyin G. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.