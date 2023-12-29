Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çorum’un iki tesisine ödenek desteği.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Bakanlık tarafından TOKİ Spor Salonununa bölgenin ihtiyacı olan ek bireysel antrenman salonları yapımı ve İskilip ilçe futbol sahasının aydınlatılması için gerekli ödeneğin ayrıldığını ve ihale sürecinin kısa sürede yapılacağını söyledi.

Çağlar, TOKİ Spor Salonu’nda bölgede ihtiyaç duyulan bireysel antrenman salonu yapılması için bakanlıktan gerekli ödeneğin çıktığını ve ihale sürecinin ardından yapımına başlanacağını söyledi.

Bu çalışma ile TOKİ Spor Salonu’nda takım spor müsabakalarının yanı sıra bireysel antrenmanlar içinde salonlar olacağını belirtti.

Diğer ödenek ayrılan yatırım ise İskilip İlçe futbol sahasının aydınlatılması oldu.

İl Müdürü Çağlar iki futbol kulübünün bulunduğu ilçede gecede antrenman yapmak için kulüplerin talepleri doğrultusunda gerekli ödeneğin çıktığını ve ihale sürecinin başlatılarak en kısa sürede tamamlanarak kulüplerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

İl Müdürü Çağlar ilimizde spor yatırımlarına verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.