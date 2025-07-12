VavaCars'ın VavaAI Fiyat Endeksi'ne göre, ikinci el araç fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak yükselişini üst üste dördüncü aya taşıdı.

VavaCars, Haziran 2025 VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarını paylaştı. Rapora göre, ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş üst üste dördüncü ayda da devam etti.

Rapore göre, ikinci el araç fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı.

UZMANLARDAN UYARI: ARTIŞ DEVAM EDECEK

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, özellikle euro kurundaki yükselişin sıfır araç maliyetlerini artırdığını ve bu durumun zamanla ikinci el piyasasına da yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Gözelekli, haziran ayında enflasyona yakın seyreden fiyat artışının önümüzdeki dönemde de hız kesmeyeceğine işaret ettiğini söyledi.

SON 1 YILDA YÜZDE 20,5'LİK ARTIŞ

VavaAI Endeksi verilerine göre, son 12 ayda ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 20,5 oranında arttı.

Aynı zamanda, sıfır araç fiyatlarındaki yükselişin talebi ikinci ele yönlendirmesiyle, yılın ilk beş ayında ikinci el satışları geçen yıla göre yüzde 5 artış gösterdi.