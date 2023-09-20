Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı iktidarın okullarda ücretsiz öğün uygulamasını kaldırmasını protesto ederek, basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çorum’da da CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti binasın bir basın toplantısı düzenlenerek, okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, iktidarın ücretsiz öğün uygulamasını kaldırmasını eleştirerek; “Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin uygulamalarını örnek alsınlar. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik “beslenme çantası” projeleri kapsamında, her gün, on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkânlarla, öğrencilere destek vermek için çaba sarf ederken, iktidarın sadece okul öncesinde verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir.” dedi

İktidar çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek vermek zorunda olduğunu ifade eden Anar; “Bu imkan bir lüks değildir, bu bir zorunluluktur." diye konuştu

Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunlarından birinin "çocuk yoksulluğu" olduğunu ifade eden Anar, gıda fiyatlarındaki artışın çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engellediğini söyledi.

TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuğun dengeli beslenmediğini belirten Anar; "Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, çocuklar okulda açlığını su içerek bastırmaya çalışırken, bizler ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasını asla kabul etmiyoruz, buna asla izin vermeyeceğiz. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses olduk, iktidara sesleniyoruz: Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her il ve ilçede eylemler başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı