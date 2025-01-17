Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, il başkanlığı düzenlediği basın toplantısı ile asgari ücret, memur ve emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Açıklanan asgari ücret ve aylıkların daha cebe girmeden açlık sınırının altında kaldığını kaydeden Kuşcu, “Yeni yılın gelmesiyle birlikte devlet tarafından başlatılan zam yağmuru özel sektörü içine alarak devam ediyor. Pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Kimlik yenileme ve noter evraklarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Trafik cezalarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Ağustos’ta elektriğe yüzde 40, doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. 2024 Ocak ayından 2025 Ocak ayına kadar bir yılda akaryakıta litre başına 15 lira zam yapıldı. Devletin belirlediği kira artış oranı yüzde 58,51. Özel okullar için belirlenen zam oranı yüzde 58,4” dedi.

“NEREDE ÇAY-SİMİT HESABI?”

“İnansak da inanmasak da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44,38” diyen Kuşcu, “Bu arada asgari ücrete yapılan artış yüzde 30. SSK/Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75, çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11,54 zam yapıldı. Bu mu adalet? Bu mu ücretlileri enflasyona ezdirmemek? Nerede çay-simit hesabı? Milyonlar açlık sınırının altında. Yazık günah değil mi? Çarşıda pazarda yaşananlardan, çöpten sebze meyve toplayan vatandaşlarımızdan, geçinemeyen, faturalarını ödeyemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi? Bizim burada görüp yaşadıklarımızı hükümet ortakları görmüyor mu? Ankara bize çok mu uzak?” ifadelerini kullandı.

GEÇİM ZAMANI NİYE YANIMIZDA DEĞİLLER?

YRP İl Başkanı Kuşcu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Seçim zamanı kapımızı aşındıranlar geçim zamanı niye yanımızda değil? Seçimden sonra halkın arasına girmeyen milletvekilleri yaşananları görmüyor. İktidar partilerinin il yöneticileri de mi görmüyor? Hele köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar dudak uçuklatıyor. Yandaş müteahhitlere kazandırdıkça kazandırmak için vatandaşın sırtına vurdukça vuruyorlar. Son bir yılda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yüzde 453, Avrasya Tüneli’ne yüzde 325, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yüzde 300, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne yüzde 288 zam yapıldı. Biz orada değiliz, bize ne diyemeyiz. Bütün bu zamları günün sonunda enflasyon olarak biz ödüyoruz. Tabi ki göreceğiz, konuşacağız, itiraz edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.”

“EVLİLİK KREDİSİ ÇOK ZOR ŞARTLARA BAĞLANMIŞ”

“Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen faizsiz evlilik kredisi nihayet bu yıl 81 ilde uygulamaya girecek. Evlilik kredisi çok zor şartlara bağlanmış. Hiç değilse çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki 2,3 katı ne olsun? Kaldı ki 150 bin lira 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan tam iki yıl geçti. Bu iki yılın enflasyonu ilave edildiğinde olması gereken rakam 150 bin değil 350 bin lira. Paramız pula döndü, hiç değilse hayaller kuş olup uçmasın. Bir de buna bu yılın enflasyonu ilave edildiğinde 150 bin lirayla değil düğün yapmak beyaz eşya seti bile almak mümkün değil. Mademki geç de olsa bu işi yaptınız, hiç değilse bir işe yarasın. Gençlerin hevesi kursağında kalmasın.”

“UMUTSUZ GENÇLERİN SAYISI ARTIYOR”

“Çalışmayan, iş aramayan, okumayan umutsuz gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı gençlerin geç evlenmesinden veya hiç evlenmemesinden yakınıyor. Gençler evlensin de nasıl evlensin? Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,8. İş bulunsa da bir aylık asgari ücret karşılığı kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız. Düğün yapmak, salon kiralamak, eşyaları tamamlamak bu maaşlarla mümkün değil. Evlenip çocuk sahibi olsalar bu maaşlarla çocuk yetiştirmek de mümkün değil. Gençler hem umutsuz hem geleceksiz hem evsiz hem de çaresiz kalmıştır. İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolünü terk etmeye, Türkiye’nin gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Dar gelirlinin, esnafın, çiftçinin, gençlerimizin yani milletin dertleriyle dertlenmeye çağırıyoruz.”