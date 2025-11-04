Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(ÇESOB)’ni ziyaret etti.

Birlik Başkanı Recep Gür ve ÇESOB'a bağlı Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksici ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek ve Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut’la bir araya gelen Milletvekili Tahtasız, ziyarette esnafın sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

RECEP GÜR DOSYA SUNDU

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün kendisine ziyarette esnaf odalarının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya verdiğini aktaran Tahtasız, “Esnafımızın sorunlarını içeren dosyayı genel merkezimize sunmanın yanında meclis gündemine de taşıyacağım” dedi.

ESNAFI VE STK’LARI DİNLEDİK, RAPOR OLUŞTURDUK

CHP olarak geçtiğimiz Ağustos ayına kadar 81 ilde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde esnafı ve STK’ları dinlediklerini ve rapor oluşturduklarını ifade eden Tahtasız, “Esnafımızın sorunlarını tüm yönleriyle biliyor ve tüm kadrolarımızla etkin ve kalıcı çözümler üretiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkenin bel kemiği niteliğinde olan esnaflarımızın tüm sorunlarına neşter vuracağız ve başta 7200 gün prim günü olmak üzere yıllardır kangrene dönüşmüş sorunları çözeceğiz” diye konuştu.