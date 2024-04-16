31 Mahalli İdariler seçiminin ardından yeni oluşan İl Genel Meclisi, Nisan ayı oturumlarına devam ediyor.

Başkan Muhammed Fatih Temur başkanlığında toplanan meclis, açılış yoklaması ve önceki gün tutanak özetinin okunması ile başladı.

Toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince 3 il encümen üyesinin gizli oyla seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucu; AK Parti Oğuzlar İl Genel Meclis Üyesi Murat Kıdak (20 oy), AK Parti Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyeleri Başak Gözde Taşkıran (19 oy) ve Meryem Demir (18 oy) İl Encümen Üyesi olarak belirlendi.

Seçimde MHP’den aday gösterilen Duran Baysal 11 oy, Salih Kardaş 6 oy, CHP’den Ümit Er ise 10 oy aldı.

Toplantıda ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıla ait gelir-giderleri ile hesap ve işlemleriyle ilgili Denetim Komisyonunca hazırlanan rapor, İl Genel Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu.