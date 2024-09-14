Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görev değişimine bağlı olarak yurt genelinde il hakem kurullarında da değişiklikler devam ediyor. Bu doğrultuda, Çorum’da da İl Hakem Kurulu değişti.

Edinilen bilgilere göre, eski bölgesel hakemlerden ve İl Futbol Hakem Kurulu başkan adaylarından Mahmut Selçuk’a yeni komiteyi oluşturma görevi bizzat Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından tebliğ edildi. Mahmut Selçuk da kendisi ile birlikte 5 kişiden oluşan il yönetimini MHK’ye bildirdi.

Selçuk’un bildirdiği ve MHK tarafından onaylanan yeni yönetimde Mahmut Selçuk İl Hakem Kurulu’nun yeni başkanı olurken, Durmuş Buyruk başkan vekili ve gözlemci atama sorumlusu, Mustafa Bıçakcı hakem atama-mentör ve eğitim sorumlusu, Mustafa Ecevit raportör, Özkan Kaya da antrenman sorumlusu olarak görevlendirildi.

Öte yandan, İl Hakem Kurulu’nda yaşanan değişim sonrası bazı eski hakemlerin göreve geri dönmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı.