İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 yılında çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılında hayata geçirilen projelere değinildi.

Erasmus+ 2022 Akreditasyon Hareketlilikleri kapsamında 109.000 Avro bütçe ile Avusturya, Macaristan ve Çekya’da 30 öğretmen ve 42 öğrencinin işbaşı gözlem ve 14 kurs faaliyetlerine katıldığının belirtildiği açıklamada, “Erasmus+ 2022 Mesleki Eğitim Akreditasyon Hareketlilikleri kapsamında 66 öğrencimiz Avusturya, Macaristan ve Çekya’da 12 işbaşı gözlem gerçekleştirmiştir. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye’de Avrupa Dayanışma Programı ESC50 Kalite Sertifikasına sahip tek il milli eğitim müdürlüğü oldu. Bu kapsamda Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fattoria Pugliese Diffusa APS arasında yapılan ortaklıkla ilimizden 18-30 yaş arası gönüllüler İtalya'nın Taurisano şehrinde 2 aydan 6 aya kadar olan gönüllülük çalışmalarına dâhil edilecekler.

eTwinning projeleri kapsamında 2022 yılında 371 adet olan Ulusal Kalite Etiketi sayısı 2023 yılında 425‘e ulaşmıştır.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz Yusuf Mert Dalgıç ve Mustafa Arslan danışman öğretmenimiz Mehmet Fidan rehberliğinde hazırladıkları biyoloji alanında "Meyve Sinekleri İle Biyomimetik Mücadele" projesi, 14.883 proje arasından Türkiye birincilik ödülünü kazanmıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılı Çorum ilinde TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri başvuru sayıları 135 olarak gerçekleşti. 10. Dönem 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 17 okulumuz destek almaya hak kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Harezmî Eğitim Modeli’nin uygulanması için yapılan planlamalar ve değerlendirmeler sonucunda, Çorum pilot il olarak seçilmiştir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Çorum’da Harezmî Uygulama Okulu seçilen İskilip Sakarya İlkokulu ile başlayan süreç 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 10 okulumuzdan toplam 34 öğretmen, 2 koordinatörden oluşan 36 kişilik bir ekiple devam etmektedir.

Teknofest 2023 Liseler Arası EC Elektrikli Araç Yarışması’nda TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÇOROBOT takımı 51 finalist takım arasında sekincilik derecesi elde etmiş ayrıca Görsel Tasarım Ödülü kazanmıştır. Teknofest 2023 Sanayide Digital Teknolojiler Yarışması Temel Kategoride Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi “Leblebiler” robotik takımı Jüri Özel Ödülü kazanmıştır.

Teknofest 2023 İnsansız Hava Araçları Yarışması Lise kategorisinde Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi “ÇFL Havacılık” takımı Türkiye Finallerine kalan 2500 takım arasından on altıncı olmuştur. Çorum Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spekturm Roket Takımı Teknofest 2023 Roket yarışmasında finallere derece ile kalarak büyük başarı elde etti.

Aksaray'da yapılan final atışlarında 6022 feet yükseğe çıkıp başarılı bir ayrılma ve kurtarma gerçekleştirmiştir.

Okulumuz “En İyi Takım Mansiyon Ödülü” almaya hak kazanmıştır. Teknofest başvuruları 2023-2024 eğitim-öğretim yılında başvuru sayımız ise 822'ye yükselmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tasarım Beceri Atölyeleriyle Gelecekte Mesleki Eğitime Projesi”nde merkez ve 13 ilçemizdeki okullarımıza tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) tarafından 374.000 TL bütçe ile 3 okulumuza tasarım ve beceri atölyesi kurulurken, Bakanlığımız tarafından 13 okulumuza, hayırseverlerimiz tarafından ise tüm ilçelerimize tasarım ve beceri atölyeleri kurulmuştur.

Projenin bütçesi toplamda 1.600.000 TL’ ye ulaşmıştır. Türkiye’de ilk ve tek olarak açılan “Psikolojik İlk Yardım ve Travma Önleme Biriminde”, Çorum ilinde 310 rehber öğretmene ve 81 okul idaresine, Kocaeli’nde 830 rehber öğretmene, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında 270 sosyal hizmet uzmanına, Adalet Bakanlığı Afet Koordinasyonunda 4.500 görevliye psikolojik ilk yardım ve travma önleme farkındalık eğitimi verilmiştir.

Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak amacıyla DOKAP projesi kapsamında 2.000.000 TL bütçe ile “Çorum Orman Okulu Projesi” hayata geçirildi. Orman Okulunda sıfır atık, çevre bilgisi, oryantiring, ekolojik okuryazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, tarım eğitimi, hayvan bakım ve besleme, koleksiyonculuk, sportif tırmanış gibi modüller üzerinden temel derslerin eğitimi verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Ajansı'nın (OKA) uyguladığı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi” (ÇOMİM) ve “Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi” projelerimiz ile ilimizde orta öğretim düzeyinde mesleki eğitim alan öğrencilerin niteliklerinin arttırılmasına katkı sunulacaktır. Proje kapsamında iki farklı alanda mesleki eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hedeflenmektedir. Çorum Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi binasında kurulması planlanan; Türkiye'de ilk olan "Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi" (ÇOMİM) (2.000.000 TL) ve Alapala Makine A.Ş işbirliği ile kuracağımız "Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi" (2.395,467 TL) toplam 4.395,467 TL bütçeye sahiptir. Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi 32 kişiden oluşan ilk kursiyerlerini, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) ve Ulusoy Un iş birliğiyle oluşturulan ‘Değirmencilik Kursları’ kapsamında ağırladı” denildi.

Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü de 2023 yılını başarılarla tamamladı.

İl Milli Eğitim Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Enes Yasin Kalender 662.Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik Bir Boyda 7 tur geçerek şampiyon oldu. Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. 05-08 Haziran 2023 tarihlerinde Niğde'de gerçekleştirilen U15 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 1237 sporcu ve 324 kulüp arasından takım halinde Türkiye 4'üncüsü oldu.