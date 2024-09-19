Kurumlar arası Voleybol turnuvasında üçüncülük kupası Gençlikspor’un oldu. Yarı final maçını kaybeden iki takım Gençlikspor ile İl Sağlık Müdürlüğü takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı.

Gençlikspor ilk seti 25-19 olarak 1-0 öne geçti Sağlık il Müdürlüğü ikinci sette 26-24 galip gelerek durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve bu seti Gençlikspor 26-24 kazanarak yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1. Dördüncü sette rakibine final seti şansı vermeyen Gençlikspor seti 25-18 maçıda 3-1 alarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.