'Çorum maçını kazanmak istiyoruz' 'Çorum maçını kazanmak istiyoruz'

Kurumlar arası Voleybol turnuvasında üçüncülük kupası Gençlikspor’un oldu. Yarı final maçını kaybeden iki takım Gençlikspor ile İl Sağlık Müdürlüğü takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı.

Gençlikspor ilk seti 25-19 olarak 1-0 öne geçti Sağlık il Müdürlüğü ikinci sette 26-24 galip gelerek durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve bu seti Gençlikspor 26-24 kazanarak yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1. Dördüncü sette rakibine final seti şansı vermeyen Gençlikspor seti 25-18 maçıda 3-1 alarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Editör: Fatih Akbaş