Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Alaca Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, hastanenin genel durumu ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’e, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş da eşlik etti. Hastane yöneticileriyle yapılan toplantıların ardından, hastanenin çeşitli birimleri ziyaret edilerek sağlık çalışanlarıyla sohbet edildi. Sağlık personelinin görüş ve önerileri dinlendi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına yapılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başhekim ve diğer yöneticilerle yapılan toplantıda, hastanenin mevcut durumu değerlendirildi ve iyileştirilmesi gereken alanlar ile yeni projeler üzerinde görüşmeler yapıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık çalışanlarının halk sağlığına katkılarını takdir ederek, hastane yöneticilerine ve tüm personele teşekkür etti.

Ziyaretinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zehir, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli bir hale getirilmesi için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.