İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına ilgili kurumların temsilcileri katıldılar.

Toplantıya spor kurumlarından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Ahlatcı Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile bu toplantıya özel olarak İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit te katıldılar.

Toplantıda Süper Ligde önceki hafta yaşanan hakeme saldırı ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilimizde alınması gerekenler konusunda bir dizi karar alındığı öğrenildi.