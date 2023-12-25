1. Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Mimar Sinan Gençlikspor sahasında konuk ettiği Kargıserispor’a gol yağdırdı.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısıı Yiğit Emin ve Koray’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında peş peşe gelen Mimar Sinan gollerinin ardından Kargıserispor takımı oyundan tamamen düştü ve yeşil beyazlı takım rakibi önünde 75. dakikada 9-0 öne geçti.

Son 15 dakikalık bölümde kontrollü oynayan Mimar Sinan son bölümde bulduğu bir golle daha maçı 10-0 kazanırken oyuna ikinci yarıda giren Bekircan attığı 5 golle takımının en başarılı ismi oldu.

Bu galibiyet ile Mimar Sinan takımı 15 puanla ve averajla liderliğini devam ettirirken Kargıserispor 6 puanda kaldı.