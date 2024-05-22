Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 yıllık uluslararası akreditasyonun sahibi oldu.

Üniversite İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında çalışmalarına devam eden Hitit Üniversitesinde Tarih lisans programının ardından İlahiyat Fakültesi de akredite olmaya hak kazandı.

İlahiyat Fakültesi normal öğretim İlahiyat Programı ve ikinci öğretim İlahiyat Programı, İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından 2027 yılına kadar akredite edildi.

3 YILLIK ULUSLARARASI AKREDİTASYONDA BİR İLK

İlahiyat Akreditasyon Ajansı tarafından çoğunlukla 2 yıl olarak verilen akreditasyon sürecinde Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, normal öğretim İlahiyat Programı ve ikinci öğretim İlahiyat Programı ile bir ilki başararak 3 yıllık uluslararası akreditasyon aldı.

ÖSYM kılavuzunda ve YÖK Atlas’ta akredite olarak belirtilecek.

İlahiyat Fakültesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş olarak yer alacak.

İlahiyat Fakültesi, nitelikli yönlerini uluslararası akreditasyon belgesi ile tescilledi

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, 30 yılı aşkın köklü geçmişi, kurumsal yapısı, güçlü akademik kadrosu ile ilahiyat fakülteleri arasında araştırma-geliştirme, yayın gibi pek çok alanda temayüz eden İlahiyat Fakültesinin başarılarına bir yenisini daha eklemesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlahiyat Fakültesinin, ESCI, SCOPUS gibi nitelikli uluslararası dizinlerde taranan Hitit İlahiyat Dergisi gibi birçok öne çıkan yönünün bulunduğuna dikkat çeken Bulut, “Tüm alanlardaki faaliyetlerinde kalite temelli bir sistem kuran ve yürüten Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mevcut potansiyeli ve sergilediği performansla 3 yıllık uluslararası akreditasyon belgesini alarak nitelikli yönlerini uluslararası akreditasyon belgesi ile tescillemiş oldu. dedi.

İLAHİYAT BAŞARILARINI TAÇLANDIRDI

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kalite yolculuğuna yeni bir akreditasyonla devam ettiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi'nin stratejik planında yer alan amaçlara yönelik güzel gelişmelerin elde edildiğini kaydeden Öztürk, İlahiyat Fakültesinin akreditasyon sürecinde bir ilke imza atıldığını belirterek ilahiyat fakülteleri arasında ilk kez 3 yıl süreli uluslararası akreditasyonun Hitit İlahiyat’a verildiğini açıkladı.

2020 yılında kurulan Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi ile oluşturulan Hitit Üniversitesi Eylem Planı (HEP) sistemi ile eğitim birimlerinin akreditasyon süreçlerinin desteklendiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

“İlahiyat Fakültemiz, deneyimini ve başarılı çalışmalarını uluslararası akreditasyon ile taçlandırmış oldu. Türkiye’nin sayılı fakülteleri arasında yer alan İlahiyat Fakültemiz, kalitesini ortaya koyarak ilk kez 3 yıllık akredite olan fakülte konumuna geldi. Fakültemizin başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyuyor ve tebrik ediyorum. Sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında yoğun çaba sarf eden başta Dekanımız Prof. Dr. İsmail Bulut olmak üzere, fakülte yönetimimize, değerli akademisyenlerimize ve sürece destek veren idari birimlerimize teşekkür ediyorum.”