Anahtar Parti Sungurlu İlçe Başkanlığına Mustafa Keyvan atandı.

Anahtar Parti Sungurlu İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Keyvan getirildi.

Anahtar Parti Sungurlu İlçe Başkanı Mustafa Keyvan yaptığı açıklama da, “Partimizin Sungurlu İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında, İl Başkanımız Nurullah Müstet’in öngörüsüyle Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayhan Erel’in oluruyla, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle ilçe başkanlığına atandım. Sungurlu’da partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacağız. Sungurlu halkıyla el ele vererek, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecek ve partimizin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçireceğiz. Güçlü bir teşkilat yapısı kurarak, Sungurlu ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturma yolunda önemli bir rol üstlendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.” dedi.