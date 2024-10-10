Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, 12 Ekim tarihinde Saat Kulesi civarında üye kayıt standı açacaklarını belirterek, Çorumluları partilerine üye olmaya davet etti.

Yazılı açıklama yapan MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında üye kayıt standı açacaklarını söyledi.

“Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız” diyen Avcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi bir davanın bugünkü mensupları olarak, emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımak asli vazifemizdir. Genel Merkezimizin bizlere vermiş olduğu görev doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe Başkanlığı görevlendirmesi oluşturulmuş ve çalışmalarımıza başlamış olmanın onurunu duymaktayız. Ahlaki ilkeleri benimsemiş, hakkaniyeti merkez almış, sorumluluk ve her an hesap verebilir olacak şeffaflığı siyasetin bir parçası haline dönüştürmüş bir yönetim kurulu oluşturmak hedefimizdir. Toplumumuza örnek olacak şekilde siyasi faaliyetlerinden çıkar beklemeden de vatandaşlarımızın temsili mümkündür. Parti tabanımızın istekleri doğrultusunda tüm üyelerimiz için erdem, yetenek ve bilgi birikimi amaçladığımız siyasi başarı yolunda gördüğümüz en baş şartlar olacaktır. Yüce milletimizin huzurlu bir istikbale sahip olmasını sağlayan vatanını ve bayrağını seven yüzlerce inanmış Çorumlu hemşehrilerimizin de katkılarıyla toplumumuzun refahını mutluluğunu hayat kalitesini artırmak üzere ortak bir siyasi hareket başlatmak istiyoruz. Cumhur İttifakını benimsemiş, Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız. Siz değerli hemşerilerimizi partimize üye olmaya davet ederek, hareketimize güç katmak istiyoruz.”