Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçenin en önemli tarım ürünü olan Osmancık pirincinin geliştirilmesi ve tescili için büyük emekler veren Dr. Halil Sürek’i ilçede ağırladı.

Başkan Gelgör, Osmancık pirinci için yapılan çeltik tohumu deneme sahasında incelemelerde bulunarak, hasat dönemi öncesi üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Başkan Ahmet Gelgör, Osmancık pirincinin Türkiye genelinde tanınması ve tescil edilmesi için yürütülen çalışmalara değinerek, "Dr. Halil Sürek’in katkıları sayesinde ilçemizin tarımsal gücüne güç kattık. Osmancık pirinci, kaliteli yapısı ve verimliliğiyle ülke genelinde önemli bir yer edindi" dedi.

Başkan Gelgör, Dr. Halil Sürek’in pirinç üretimindeki tecrübelerinden faydalanarak, ilçedeki pirinç kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çeltik Tohumu Deneme Sahasında İncelemeler Çeltik hasadına az bir süre kala, Başkan Gelgör ve Dr. Halil Sürek, ilçede kurulan çeltik tohumu deneme sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Gelgör, "Bu deneme sahaları, gelecekte üreticilerimizin verimliliğini artıracak yenilikçi yöntemlerin kapısını aralıyor. Çiftçilerimizin daha kaliteli ve verimli ürün elde etmesini sağlamak için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Bereketli Bir Hasat Dönemi Dileği Hasat dönemine yaklaşırken, Başkan Ahmet Gelgör, ilçedeki tüm pirinç üreticilerine bereketli bir sezon dileyerek, "Osmancık pirinci, ilçemizin en önemli değerlerinden biridir. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat diliyorum" dedi.