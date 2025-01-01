Çorum'un ilçelerinde polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yaptı.

Sürücülere alkol muayenesi yapan ekipler, araçları ise ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceledi.

- Dodurga

Dodurga İlçe Emniyet Amirliğince ilçe merkezinde oluşturulan noktada ekipler denetim yaptı.

Dağ, uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada polislerin yeni yılını kutlayan Vatansever, sürücülerle sohbet etti.

Vatansever, sürücülere alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

- Sungurlu

Sungurlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kural ihlali yaptığı belirlenen 13 aracın sürücüsüne 48 bin 274 lira para cezası uygulandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin farklı noktalarında denetim yapıldı.

49 araç ile 174 kişinin incelendiği denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 13 aracın sürücüsüne 48 bin 274 lira para cezası uygulandı.

- Alaca

Alaca ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere 40 bin lira para cezası verildi.

Alaca ilçe Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki dört ana caddede yapılan denetimde 200 araç ile 500 kişinin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

- Laçin

Laçin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde denetim yaptı.

Laçin Kaymakamı Emre Konak, denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Konak, daha sonra yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve sağlık personelini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.