Alaca Belediyesi, ilçeye kazandıracağı yeni sosyal tesis için çalışmalarına devam ediyor.

Battal Dede Millet Bahçesi içerisinde yer alacak tesisin inşaat süreci hız kesmeden sürerken, ekipler beton atma çalışmalarına başladı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sosyal tesis projesinin temel aşamaları tamamlanırken, saha ekipleri beton dökme işlemlerine geçti. Belediye yetkilileri, tesisin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtiyor.

YENİ SOSYAL TESİS İLÇEYE DEĞER KATACAK

Battal Dede Millet Bahçesi içinde konumlanacak olan sosyal tesis, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği modern bir alan olarak tasarlanıyor. Bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen proje, ilçeye önemli bir değer katacak.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından tesisin peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılacağını ifade ediyor. Açılış tarihiyle ilgili resmi açıklamalar, ilerleyen günlerde paylaşılacak.