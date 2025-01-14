Düvenci Belediyesi'nin kurucu başkanı Sadık Yalçın'ın oğlu, İl Özel İdaresi personellerinden Tekin Yalçın ile Abdullah Yalçın'ın kardeşi, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın'ın amcaoğlu İlhan Yalçın hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Düvenci Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Yüksel Basar