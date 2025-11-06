AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret ederek, Çorum’da devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Milletvekili Ahlatcı, Genel Müdür Gülşen ile ölüm kavşağı olarak anılan İlim Yayma Kavşağı ve stadyumunun önüne yapılması planlanan kavşakla ilgili son durum hakkında görüşme yaptıklarını aktardı.

Önceliklerinin İlim Yayma Kavşağı olduğunu söyleyen Ahlatcı, proje çalışmalarında sona gelindiğini, 2026 yılında ise inşaatına başlanılacağının bilgisini paylaştı.

Ahlatcı, stadyum önündeki kavşağın ise akıllı kavşak olarak yapılacağını belirtti.