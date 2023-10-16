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Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi Şubesi, kentte görev yapan basın mensupları ile tanışmak, kaynaşmak ve vakfın hedeflerini, amaçlarını paylaşmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Vakfın Kurucu Genel Başkanı Erdal Doğan, beraberinde Çorum Şube Başkanı Gülnur Aba, vakıf yöneticileri ve üyelerle birlikte sohbet toplantısı düzenledi.

Vakfın; Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No: 10-A (İsmail Kakaç İlkokulu üstü) adresinde düzenlenen lokma paylaşımı ve sohbet toplantısına; Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan ile basın mensupları da katıldı.

Aynı zamanda yazar olarak toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayamaya çalışan Erdal Doğan’ın 20 adet basılmış, 10 adet de basıma hazır kitabı bulunuyor. Doğan, Candan ve basın mensuplarına, yazdığı kitapları imzalayarak hediye etti.

Sohbete bağlamaları ile Şahin Uğurcan ve Ufuk Coşkun da renk kattı.

“İNSANLAR ARASINDAKİ AYRIM KALKSIN,HUZUR, SEVGİ VE KARDEŞLİK GELSİN”

Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı tarafından Türkiye genelinde 100 bin lokma dağıtmak için şükür ve kurtuluş lokması etkinliği başlattığını, lokma paylaşımlarının Çorum, Ankara ve çeşitli illerde yapıldığını ve devam edeceğini, şube açma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Genel Başkan Erdal Doğan, “Bir olmamız, beraber olmamız ve yüce yaratıcının rızasını kazanmamız gerek. Hiç bir siyasi ve etnik kimlik gözetmeksizin bir olalım, can cana olalım, birlikte olalım istiyoruz” diye konuştu.

Kanaat önderlerinin tarih boyunca toplum üzerinde önemli etkiler bıraktığına dikkat çeken Doğan, özellikle yazarlar ve din adamlarına birçok konuda büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hepimiz kardeşiz. Yaradan dirliğimize birliğimize zeval vermesin. Devletimize, milletimize, ordumuza, polislerimize, yetimlerimize, yoksullarımıza zeval vermesin. Hepimiz biriz. Ben Aleviyim, ben Sünniyim, ben Kürdüm, ben Çerkesim, kısaca ben insanım. İnsanlar arasındaki ayrım kalksın, huzur gelsin.

Topraklarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Allah bu toplumu birbirine düşüren fesatçılar fırsat vermesin” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN VE EHL-İ BEYTİN AYDINLIK IŞIĞINDA YÜRÜYECEĞİZ”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı olarak Alevi Bektaşi felsefesini, Ehlibeyt'in aydınlık ışığını ve Atatürk'ün ilkelerini özümseyen, bu değerleri savunan, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine önem veren bir vakıf olduklarının altını çizen Doğan, toplumsal dayanışma bilincinin kalıcı hale gelmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

“BİZİM DİNİMİZ SEVGİ, AŞK, MUHABBET DİNİDİR”

Genel Başkan Doğan, “Vakıf olarak maddi olanaktan yoksun ailelerimizin başarılı çocuklarına eğitim bursları veriyoruz. Daha yeşil bir doğa için gayret gösteriyoruz. Her yıl fidan dikim etkinliklerimiz oluyor. Kültürel sanatsal faaliyetler yürütüyoruz.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Ben, hurafelere değil, bilime inandım. Bilim bizi kurtarır da asılsız şeyler bizi kurtaramaz. Din ile bilim paralel gitmek zorundadır. Bizim davamız din değil, inanç değildir. Bizim davamız dini inancı anlatan insanlardadır. İnsanlara korku vererek, ürküterek, bir din anlatılamaz. Bizim dinimiz sevgi dinidir, aşk dinidir, muhabbet dinidir. Ondan dolayı bizim dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır. Doğayı sevmeyen insanı sevmeyen mahlukatı sevmeyen Yaradan'a inanır mı hiç. Yaradan'ın yarattığını ezen, kolunu kafasını kesen bir zihniyet Yaradan'a inanır mı?

Bizi sevgi kurtaracak. Birlik kurtaracak. Devletimiz ve milletimizle el ele, gönül gönüle sevginin gücüyle bir vücut olup; birlik ve beraberliğimiz kurtaracaktır” dedi.